Получивший российское гражданство Ревва был замечен на территории Кремля

Актер и певец Александр Ревва, как известно, недавно получил российское гражданство по упрощенной системе. Артист родился в Донецке, и приобретение российского гражданства не представляло для него каких-то трудностей. Тем более в последнее время артист активно участвует в светской и культурной жизни столицы и снимается на российском ТВ.

© Московский Комсомолец

© Ульяна Калашникова

Вот и на сей раз он был замечен на территории Кремля около служебного входа в концертный зал, причем за довольно необычным занятием. Александр устроил репетицию под открытым небом. Поскольку в Москве установилась хорошая погода, это стало возможным. Ревва принял участие в гала-концерте «Шаинский фест» в честь Дня защиты детей. Он выступал с детским ансамблем «Домисолька», и решил предварительно отрепетировать, не заходя в помещение. Тем более что столь большое количество детей в арт-фойе рядом со сценой просто бы не поместилось. Александр активно жестикулировал и показывал, какие движения надо делать, а также что и когда произносить юным артистам. Периодически гладил детей по головкам и подбадривал.

Александр Ревва получил российское гражданство

Надо сказать, юные певцы с большим воодушевлением смотрели на звезду из телевизора и внимали каждому движению. В итоге уже за несколько прогонов было все отрепетировано. Ревва остался доволен и спустился в гримерку в хорошем настроении.