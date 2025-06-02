Оскар Кучера заявил, что Юрий Дудь* развел его в интервью

Актер Оскар Кучера два года назад дал большое интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ), которое собрало в Сети 24 млн просмотров. В беседе с aif.ru телеведущий признался, что, если бы тогда был мудрее, то не стал бы общаться с уехавшим из России блогером.

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По словам Оскара, изначально ему предложили другое интервью — на тему творчества и мировоззрения. Однако, когда он пришел к Дудю*, то все было иначе. Актер считает, что журналист развел его во время разговора.

«Надо было просто встать и уйти, потому что я же понял в какой-то момент, куда он погнал… Был бы я мудрее, не развели бы меня. Я поторопился, что называется. Поверил в то, что предложили, а по сути оказалось… Ведь предложили мне совсем другое интервью», — заявил Кучера.

После интервью на Оскара обрушилась волна хейта. Актера, который поддержал Россию, стали критиковать сторонники ВСУ.

Ранее Кучера заявил, что не считает Михаила Ефремова убийцей. Артист заявил, что его коллега в момент ДТП был болен.

*признан иноагентом на территории РФ