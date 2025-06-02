Натали сделала заявление о покойном муже

Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, так и не смирилась со смертью супруга, продюсера Александра Рудина. Как сообщает Starhit, в соцсетях она призналась, что его «теплый и любящий взгляд» встроился в ее внутренний мир.

О смерти Александра Рудина стало известно 28 июля. По информации СМИ, тело 53-летнего продюсера было найдено на козырьке дома. Натали тяжело перенесла утрату, однако нашла силы жить ради троих сыновей.

В новой публикации артистка поблагодарила Рудина за то, что он научил ее любить себя. Натали подчеркнула, что мужчина никогда не позволял себе унижать любимую и всегда восхищался ей как женщиной.

«Он вынес и меня, и мою красоту. Пронес и сберег для меня, чтобы теперь я сама, не в моменты максимальной украшенности, а наедине с собой считала себя красивой всегда… В память о нем… Даже не в память! Его теплый и любящий взгляд как бы „встроился“ в мой внутренний мир, в мое достоинство и самоценность», — заявила исполнительница.

Она добавила, что также считала Александра красивым во всем — и по внешности, и по голосу, и по харизме. Натали призналась, что любила в нем все.