Пугачевой и Галкину* достались места на задворках ресторана на концерте Вайкуле

Певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину*(признан иноагентом на территории РФ) достались самые далекие от сцены места на концерте Лаймы Вайкуле. Супругам пришлось слушать подругу на отдельных стульях без спинки в месте, где сидят звукорежиссеры. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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После эмиграции Пугачева с мужем стали часто посещать концерты коллег, которых тоже предпочли уехать из России. Раньше их встречали в залах аплодисментами, выделяли для них первые ряды и даже приглашали на сцену. Но сейчас Алла Борисовна и Галкин* ведут себя намного скромнее. На спектакле Данилы Козловского они сидели в середине зала, а на выступлении Вайкуле переместились еще дальше.

В Сети появились кадры с концерта Лаймы 1 июня, на которых Примадонна и ее муж сидели в самом конце ресторана на табуретках. Неизвестно, по какой причине их разместили именно там, но пользователи уже активно обсуждают, что супруги уже просто утратили свое влияние, поэтому теперь не достойны первых рядов.

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Напомним, что вскоре семья Пугачевой может вновь уехать с Кипра. Каждый год летом певица перемещается в Юрмалу из-за проблем со здоровьем – там для нее самый благоприятный климат.

Ранее стало известно, что особняк Аллы Пугачевой сняли с продажи.

*Признан иноагентом на территории РФ