Мужчинам до 30 лет нужно запретить жениться на законодательном уровне. Об этом заявила Ксения Собчак в свежем выпуске шоу «Осторожно: Собчак», гостем которого стал певец Ваня Дмитриенко. Журналистка призналась, что не считает мужчин младше этого возраста готовыми к браку.

«Честно, я так правда считаю, что мужчинам до 30 лет, в принципе, законодательно нужно запрещать жениться. Ну просто потому что мужчина до 30 лет — он ещё мальчик, он в принципе не готов к отношениям. Ну, это на мой взгляд», — таким мнением поделилась она.

Дмитриенко же, приняв замечание на свой счёт, заметил, что вопрос возраста для него не так важен — он не сможет быть в отношениях с той девушкой, к которой не испытывает сильных, серьёзных чувств.

Кстати, уже некоторое время Ване приписывают роман с Анной Пересильд. Не так давно Super застал знаменитостей за поцелуем. Видео смотрите здесь.