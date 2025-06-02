Уход из «Кадетства», ссора с братом, счастливый брак: жизнь Ивана Добронравова

Российскому киноактеру Ивану Добронравову исполнилось 36 лет. Артист пошел по стопам своего знаменитого отца и заполучил первую славу уже в 13 лет. Однако в жизни артиста бывали моменты, когда со знаменитыми родственниками были напряженные отношения. Starhit вспомнил историю артиста в его день рождения.

С детства на съемках

Супруги Добронравовы вместе окончили Воронежскую академию искусств. Ирина стала дипломированным организатором мероприятий, а Федор — актером. Первым у них родился Виктор, а уже 2 июня 1989 года на свет появился Иван.

Спустя год семья перебралась из Воронежа в Москву — Федора Добронравова пригласили в «Сатирикон». Мама Вити и Вани отказалась от работы ради семьи, а их отец активно занимался съемками. Иван рос за кулисами и вскоре начал выходить на сцену вместе с отцом. Например, в спектакле «Слуги и снег» мальчик перевоплотился в подкидыша Мики, а в постановке «Город миллионеров» делил подмостки с Инной Чуриковой.

Уже в 11 лет Ваня оказался на съемках. Он случайно получил эпизодическую роль Вениамина Грушина из сериала «Искатели» — режиссеру срочно нужна была замена актера, а мальчик отлично вписался в образ. Уже спустя год подросток сыграл в сериале «Тайга. Курс выживание», а после премьеры «Возвращение» Андрея Звягинцева Добронравова накрыла первая слава.

«Мы поддерживаем связь, но постольку-поскольку. Не могу сказать, что у нас когда-то была такая дружба, когда люди каждые выходные видятся, но мы поздравляем друг друга с днями рождения и прочими праздниками. Думаю, все-таки разница в возрасте не дала нам возможности стать прямо полноценными друзьями-приятелями», — говорил Иван позднее о своих отношениях со Звягинцевым.

После ошеломительного успеха «Возвращения» Иван открыто стал говорить, что пойдет по стопам отца. В результате Добронравов снова получил успешную роль — в первом сезоне «Кадетства» актер сыграл детдомовца Андрея Левакова, в то время как Федор Добронравов перевоплотился в папу суворовца Перепечко. Однако вскоре Добронравов-младший покинул популярный у зрителей проект.

Отчисление из вуза

Иван загорелся идеей поступить в «Щуку» глядя на опыт старшего брата Виктора. Он был настроен серьезно и заявил, что уйдет из «Кадетства», если его примут в училище. В результате сценаристы в срочном порядке переписали сценарий.

Однако с учебой все оказалось не так просто. После победы «Возвращения» в пяти номинациях Венецианского кинофестиваля молодому человеку казалось, что он должен удивлять педагогов и производить впечатление. В результате предлагаемые одногруппниками этюды казались несерьезными, и участвовать в них не хотелось. В результате Ивана отчислили после первого же курса.

Сложности с братом

В юности артист стал переживать довольно сложный и разгульный этап. В интервью он признавался, что у него случились проблемы с «тусовками и гулянками», а своими действиями он обидел и подставил многих.

«Говорил не то, что надо было. Я до сих пор разгребаю последствия своего пути… но это мой путь. Благодаря тому я сейчас такой, какой есть. Я стал чуточку лучше. Появилась ответственность», — рассуждал Добронравов.

Направить на правильный путь Ивана пытался и его брат, однако отношения тогда складывались не просто. Уже спустя годы ему удалось помириться с Виктором, но тогда молодой человек отвергал все советы родственника.

Когда впоследствии у Ивана спрашивали о конкуренции с братом, он отвечал, что дух соперничества царит между любыми родственниками, но с долей иронии, а не злобы. Виктор в свою очередь подчеркивал, что они с Ваней — отдельные личности.

Успех на экране и в личной жизни

Диплом артист все же получил, после чего начал выступать в Театре Чехова. Параллельно пополнялась фильмография — «Короткое замыкание», «Перемирие», «Дом». В драме «Елена» актеру вновь довелось поработать со Звягинцевым. После артист сыграл главные роли в сериалах «Свиридовы» и «Любовь на миллион», появился в «Методе», «Вольной грамоте», «Нулевом пациенте», «Райцентре».

Одни из последних работ Ивана Добронравова — сериалы «Комбинация», «Лихие», «Неверные». В производстве находятся еще по меньшей мере четыре проекта.

О личной жизни долгое время было ничего неизвестно — словно времени на романы у него не было. Однако в 2017 году СМИ сообщили, что Иван женился на возлюбленной Анне, а еще через год у супругов родилась дочка Вероника. Девушка известна не только как жена звезды, но и как продюсер картин «Микулай», «Танго» и «Никто не знает про Маньпупунер».

Артист сейчас чувствует себя счастливым, поскольку не только занимается любимым делом, но и окружен родными людьми. Кроме того, Добронравов ценит их мнение, порой даже неприятное — он считает, что страх близких сказать правду и желание пожалеть не доводят до добра.