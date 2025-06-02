Грузинскую и российскую телеведущую, продюсера Тину Канделаки раскритиковали за слова о декретном отпуске. Об этом сообщает "Радио 1".

Телеведущая заявила, что декрет "отбрасывает женщину назад". Такое мнение Канделаки вызвало у многих критику в ее сторону, а также обвинение в обесценивании опыта женщин, которые выбрали декрет.

"Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность", – сказала Канделаки.

Продюсер, отвечая на критику, подчеркнула, что ей самой приходилось работать, чтобы обеспечивать семью.

Ранее сообщалось, что Канделаки случайно рассказала о том, что в ее семье появился третий ребенок. Под публикацией, где была размещена ее фотография, телеведущая написала, что при желании мать троих детей может не делать липосакцию.

У телеведущей есть дочь Мелания и сын Леонтий. Еще один ребенок, по предварительным данным, родился от суррогатной матери два года назад.