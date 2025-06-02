«Мы столько всего прошли»: Саша Савельева назвала лучший состав группы «Фабрика»

Певица Саша Савельева начинала свой путь с «Фабрики звезд», на котором сформировалась группа «Фабрика». Однако уже несколько лет артистка строит сольную карьеру, хоть и не забывает коллег. В интервью порталу «Страсти» она рассказала, что считает одним из лучших состав музыкального коллектива с Сашей Поповой.

О «Фабрике» публика узнала, когда в нее входили Маша Алалыкина, Ирина Тонева, Сати Казанова и Саша Савельева. За годы существования в группе неоднократно происходили изменения. Солистки сменяли друг друга, и не всегда девушкам удавалось ладить.

«Была только одна участница, которая проявила себя не лучшим образом, мы сразу не поняли. А потом, как поняли, кто с нами! Слава Богу, мы разошлись», - поделилась Савельева.

Саша отметила, что ей нравилось выступать с «Фабрикой», когда там была Попова. Даже после ухода из коллектива певица продолжает поддерживать общение с ней, а также с Тоневой и Казановой.

«С Сашей Поповой, я считаю, — это прекрасный состав. Поэтому для меня существует только Сати и Саша. Лучшие годы, прекрасные гастроли, замечательные песни. Мы очень сблизились», - рассказала певица.

Сейчас Савельева выпускает собственные песни и не допускает мысли о возвращении в «Фабрику». По ее словам, это невозможно, так как все бывшие солистки уже занимаются своим творчеством. Однако она была бы не против какой-нибудь коллаборации.

«Каждая из нас делает свою музыку, абсолютно непохожую. Но вот сделать какую-то коллаборацию было бы здорово. Я дружу с Ирой, Сашей Поповой, Сати. Мы в очень хороших отношениях. По-другому невозможно, ведь мы выросли вместе. Мы столько всего прошли», - призналась артистка.

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