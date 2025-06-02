Премьера песни певца SHAMAN для конкурса «Интервидение» состоится 7 июня

В Telegram-канала «Интервидения» заявили, что премьера песни российского артиста Ярослава Дрогова, более известного как SHAMAN, для конкурса состоится 7 июня.

«Премьера песни Shaman для конкурса «Интервидение» состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной премии «Муз-ТВ 2025», — говорится в сообщении.

Уточняется, что готовится необычное зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом артиста.

Ранее Дронов прокомментировал своё участие в международном конкурсе.

19 мая стало известно, что SHAMAN представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится на площадке «Live Арена» в Москве 20 сентября.