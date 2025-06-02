19-летний певец Ваня Дмитриенко в интервью Ксении Собчак высказался на тему отношений с 16-летней актрисой Анной Пересильд. Исполнитель на протяжении десяти минут уходил от прямого ответа, но сделал признание.

«Это никакая не спродюсированная история. Моя команда не спродюсировала нам никакую историю для пиара. Я испытываю к Ане большое уважение как к человеку. У нас теплые, классные отношения. Человеческие. Тяжело больше на эту тему что-то еще сказать. У нас правда просто крутые теплые отношения», — поделился Ваня.

Поводом для слухов стали кадры, сделанные папарацци у одного из московских ресторанов, где Пересильд праздновала день рождения. На видео видно, как актриса, разговаривая с певцом, потянулась к нему для поцелуя, а затем осознанно посмотрела в камеру.

Сама Пересильд в беседе с Надеждой Стрелец избегала прямых ответов о характере их отношений, но тепло отозвалась о коллеге.

Актриса также отметила, что после неудачного опыта с прошлыми отношениями (в декабре 2023 года она рассталась с партнером по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым) предпочитает не обсуждать свою личную жизнь публично.

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