Несмотря на заявления Лёвы Би-2 (внесен в список иностранных агентов), что с Россией группа покончила, музыканты продолжают делать деньги на стране, которая принесла им славу. Ради денег в ход идут даже грязные методы, из-за которых покупка россиянами билетов на их европейские концерты попросту опасна.

Вероятно, группа продает билеты россиянам, выезжающим за границу на выступления музыкантов в Европе. А аффилированный с Би-2 бизнес продает их персональные данные третьим лицам.

В доменной зоне RU под вывеской «Би-2 концерт» до сих пор действует сайт, который специализируется на анонсах концертов Би-2 за рубежом и продаже на них билетов — на странице есть подробные данные информацию о датах и местах выступлений Би-2 и кнопка «Купить билет».

Владельцы сайта отмечают, что сайт является только информационным ресурсом и не продает билеты, а только предоставляет сведения и ссылки на лицензированных билетных операторов.

При попытке покупки билета на концерты группы в разных странах выскакивает сообщение, что их продает фирма Keep Moving из Братиславы. При этом, владеет данной словацкой фирмой-организатором тот самый Александр Крестин, который является концертным директором Би-2, пишет life.ru.

При этом он честно сообщает пользователям, что ведется сбор всех персональных данных фанатов группы. Судя по тексту предупреждения, вся история переписки сохраняется, ведется запись телефонных звонков, определяются устройства, с которых ведётся общение и местоположение покупателя. Если вы приобретаете билеты не только себе, то в базе окажутся и ваши близкие.

При этом оператор обещает, помимо хранения данных, еще и передавать их разным партнёрам, рекламодателям, в общем, «неограниченному кругу третьих лиц».

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