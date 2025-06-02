37-летний певец Алексей Воробьев показал обручальное кольцо Ксении Собчак. Журналистка опубликовала видео с Воробьевым в Telegram-канале.

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Ксения и Алексей стали ведущими одного мероприятия. Находясь в гримерке, журналистка попыталась узнать у певца подробности тайной свадьбы. Однако, по словам Ксении, Воробьев держался «как кремень» и показал только обручальное кольцо.

«Ты лучше покажи им свой браслет», — парировал Алексей.

© Скриншот видео, Telegram-канал Ксении Собчак

Журналистка не сдалась и захотела узнать, большой ли камень был на помолвочном кольце у жены Алексея. Однако певец, в свою очередь, только отмахнулся от Ксении.

«И ни одного лишнего слова про свадьбу — кремень», — резюмировала Собчак.

Напомним, избранницей Воробьева стала оперная певица Аида Гарифуллина.

Ранее певица Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьева. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец SHAMAN женится на Екатерине Мизулиной летом.