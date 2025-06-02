На днях появилась информация, будто Филиппа Киркорова госпитализировали. Сообщалось, что якобы у артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. В результате проблем со здоровьем поп-король перестал выходить в свет и выступать. Артист был вынужден пропустить ряд важных музыкальных мероприятий.

Однако сейчас Филипп Киркоров вышел на связь. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" поп-король отечественной эстрады опубликовал архивную фотографию с отцом, артистом Бедросом Киркоровым, и сообщил, что сделана она была ровно год назад, 2 июня 2024 года.

"Мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа", - написал скорбящий Филипп Киркоров.

В комментариях многочисленные подписчики выразили свои соболезнования. Причем не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Добрые слова в адрес покойного Бедроса Киркорова высказали певица Зара, продюсер Яна Рудковская, актриса и ведущая Екатерина Стриженова, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Киркоров лишился бизнеса по продаже одежды

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года. В последние мгновения народного артиста России окружали чужие люди, его сына Филиппа даже не было в стране. Певец в это время находился в Марокко на съемках, однако узнав о трагедии, немедленно вылетел в Россию. Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.