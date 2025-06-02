«Все накопилось»: хирург Хайдаров рассказал о самочувствии Киркорова

Хирург Тимур Хайдаров рассказал о самочувствии певца Филиппа Киркорова. Как сообщает Starhit, по мнению врача, артисту нужно еще время для восстановления.

Напомним, что 25 апреля Киркоров получил ожоги из-за фейерверков, которые подожгли его костюм во время выступления. 23 мая стало известно, что артисту потребовалась госпитализация из-за возникших осложнений. СМИ сообщали, что у певца развился частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатия.

Кроме того, появились слухи, что в действительности проблемы поп-короля связаны не с ожогами, а с последствиями пластических операций. Хайдаров опроверг эту информацию.

«Нет, это абсолютно неправда, могу вас заверить. Ни для кого не секрет, что он совсем недавно получил травму, и это все ее последствия. Но мы надеемся, что в ближайшее время он уже поправится. С ним занимаюсь не я, а определенные хирурги, которые специализируются на ожогах. И в целом я считаю, что они справляются», — заявил он, комментируя слухи.

Хайдаров добавил, что это не может быть связано с пластикой — Киркоров давно не делал себе каких-либо операций. Также хирург опроверг информацию об ухудшении состояния поп-короля: сейчас он восстанавливает силы, хоть и очень хочет вернуться к работе.

«Я считаю, что ему сейчас нужно и для себя немного времени, потому что все накопилось: и стресс, и травма, и нагрузка, и физическая усталость. Поэтому мы все желаем скрепкого здоровья и скорейшего выздоровления», — заключил Хайдаров.

Ранее специалист заявлял, что процесс восстановления после ожога у певца затянулся, а из-за сахарного диабета возникло осложнение на одной из рук.