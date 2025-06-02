Экс-участница «Дома-2» трагически погибла в 24 года

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Белая (Савина) погибла в возрасте 24 лет. Как сообщает Thevoicemag.ru, трагедия произошла в родном городе девушки, куда она приехала накануне.

Близкие Кристины рассказали журналистам, что ее жизнь оборвалась из-за кровоизлияния в мозг. Белая потеряла равновесие в ванной и сильно ударилась головой. В местном СК также подтвердили, что смерть Кристины не имеет признаков криминального характера.

Белая пришла в «Дом-2» в апреле. Девушка проявила интерес к Никите Гуранду, однако тот не ответил на ее чувства. Вскоре она покинула проект.

После шоу Кристина занималась личным блогом и пыталась строить карьеру в модельном бизнесе. На ее соцсети были подписаны более 10 тысяч человек.