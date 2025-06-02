Звезда «Дома-2» теперь работает уборщиком

Один из самых ярких участников проекта «Дом-2» Май Абрикосов решил резко изменить свою жизнь и заняться клинингом. С другими участниками проекта ему говорить не о чем.

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Пока Ольга Бузова продолжает строить карьеру певицы, блогера и светской дамы, другие экс-участники проекта «Дом-2» выбирают для себя совсем иные пути.

Так, Май Абрикосов, звезда так называемого «золотого состава» шоу решил стать клинером. Роман Тертишный, а именно так звучит настоящее имя Мая, по данным Telegram-канала Mash, зарегистрировал ИП — небольшую клининговую компанию. Причем место регистрации — малая родина Абрикосова, то есть село Коротояк Воронежской области.

Май своими руками, конечно, квартиры и дома не убирает. Для этого у него есть целая бригада специально нанятых людей. Абрикосов руководит процессом.

При этом от дел публичных Абрикосов уже давно держится на расстоянии. Он живет в своем селе, занимается огородом, говорит, что особое внимание уделяет смородине. В сравнении с некоторыми другими участниками «Дома-2», его жизнь можно назвать аскетичной и отшельнической. При этом сам он из-за этого совершенно не переживает.

По его словам, «Дом-2» плохо сказался на его здоровье. Абрикосову пришлось долго лечить неврозы, появившиеся на фоне постоянного стресса, который он испытывал на проекте.

При этом Май честно говорит, что поведение Ольги Бузовой ему не нравится, и он не поддерживает ее. Но ни с ней, ни с другими участниками «Дома-2» он давно не общается.