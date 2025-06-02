Певица Катя Лель высказалась об отношениях коллеги Григория Лепса с 19-летней студенткой Авророй Кибой. Многие подозревают, что артиста с молодой девушкой связывает только пиар-роман. Но исполнительница хита «Мой мармеладный» заверила – у них все по-настоящему. Об этом сообщил Пятый канал.

Лель призналась, что наблюдала за Лепсом и Авророй без камер и видела, как невеста заботится о певце. Поэтому вокалистка не сомневается, что они действительно влюблены.

«То, что видела я в нашей гримерке, она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», - поделилась Катя.

Напомним, что отношения Григория и Авроры начались около года назад. Летом 2024 года они впервые вышли в свет, заявив о своем романе. Практически сразу после этого стало известно, что Лепс сделал Кибе предложение. Однако пока неизвестно, когда состоится свадьба. Певец делился, что подготовка к торжеству еще не началась. При этом Аврора уже зовет на праздник подруг. Об этом рассказала певица Марго Овсянникова.

Ранее стало известно, что невеста Григория Лепса попала в больницу.