Долинский раскрыл тайну о тяжелой болезни Андрея Миронова

Актер Андрей Миронов скрывал от публики фурункулез, от которого страдал после тяжелой простуды. Как сообщает Aif.ru, об этом рассказал его коллега Владимир Долинский.

По словам артиста, во время антракта спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» он застал Миронова в гримерке. Актер менял окровавленную сорочку, а на теле были видны кровоточащие язвы от сильнейшего фурункулеза.

«Через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», — вспомнил Долинский.

Миронов стал страдать от заболевания после отдыха в эстонском городе Пярну — там знаменитый артист серьезно простудился. Попытки лечения, от традиционных мазей до переливаний крови и обращения к целительнице, не помогли. Облегчения удалось добиться лишь удалением нескольких лимфоузлов, однако полностью актер так и не избавился от недуга.