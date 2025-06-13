Миллион на спа и маникюр за 25 тысяч: безумные траты российских звезд

Пока одни пересчитывают мелочь у кассы, звезды шоу-бизнеса швыряются миллионами. Потратить 250 тысяч евро на алкоголь или заказать частный джет — для них классика жанра. «‎Рамблер» расскажет о самых сумасшедших тратах российских селеб.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Больше 20 тысяч на маникюр: Ольга Бузова

Ольга Бузова регулярно хвастается своим «королевским» уходом за собой. В 2023 году она выложила сторис в запрещенной соцсети из салона, где сделала ногти за 24 000 рублей и добавила подпись: «Я королева, и ногти у меня соответствующие». Учитывая, что Бузова делает маникюр дважды в месяц, только на ногти она тратит около 600 000 рублей в год.

Миллион на туфли: Яна Рудковская

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Продюсер Яна Рудковская — коллекционер туфель. В одном интервью для журнала Tatler она призналась, что только в 2022 году купила обуви на миллион рублей, включая лимитированные Louboutin и Dior. Некоторые пары стоят по 300 тысяч, и хранятся в отдельной гардеробной.

НЛО и плоская Земля: теории заговора от российских звезд

Александр Кокорин и Павел Мамаев: шампанское на 250 тысяч евро

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2016 году устроили вечеринку в Монте-Карло, заказав около 500 бутылок шампанского на общую сумму 250 тысяч евро. Их поведение вызвало возмущение общественности и руководство ФК «Краснодар» перевело Мамаева в состав «Краснодара-2».

Частный рейс до Сочи — как у Филиппа Киркорова

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во время фестиваля «Новая волна» 2021 года Киркоров отказался лететь регулярным рейсом и арендовал частный джет за около 3,5 миллионов рублей, чтобы прилететь к началу репетиции. Сопровождали его два стилиста и менеджер по свету.

СПА за 1,2 млн: Наташа Королева и банные процедуры

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Наташа Королева призналась, что потратила 1,2 миллиона рублей на поездку в СПА-отель в Алтае, где проходила очищение по тибетской методике. Это включало индивидуального пармастера, диету, грязевые обертывания и даже массаж в соляной пещере.

Деньги, которые платят знаменитости — не только про стоимость вещей и услуг. Это и про эго, и про демонстрацию статуса. При этом скандальные новости с участием звезд, как ни странно, лишь усиливают их популярность — ведь хайп нынче дороже любой валюты.

Ранее мы писали, кто из звезд живет не по средствам.