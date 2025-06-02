«Нет ни такта, ни души»: Симоньян жестко ответила на критику ее наряда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на критику ее наряда со стороны одной из читательниц. Как сообщает Starhit, она отметила, что у некоторых людей «нет ни такта, ни, кажется, души».

Напомним, что в январе Симоньян сообщила о тяжелой ситуации с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном — он впал в кому. Несколько месяцев журналистка не появлялась на публике и не вела соцсети, однако недавно стала выходить на связь. В основном главному редактору направляют добрые слова поддержки, однако одна из подписчиц раскритиковала ее наряд, запечатленный на фото: «Лосины, конечно, жесть».

«Некоторые люди носят, что им удобно и привычно. А у некоторых людей нет ни такта, ни, кажется, души», — написала Симоньян в ответ.

Она добавила, что всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми. Потом она решила, что это несправедливо по отношению к тем, кто переживает за Тиграна, из-за чего и вернулась в соцсети. Журналистка подчеркнула, что произошедшее ее подкосило и изменило.

«У меня больше нет, как раньше, сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде и прочем. И точно нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех. Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — заявила Симоньян.

Главный редактор добавила, что у нее больше нет сил терпеть конфликты. Она попросила всех недовольных отписаться от ее социальных сетей.