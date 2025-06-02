Катя Лель раскрыла новые обстоятельства исчезновения бывшего мужа

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" Катя Лель рассказала обстоятельства исчезновения бывшего супруга. Певица сообщила, что Игорь Кузнецов отправился во Францию буквально на день по делам, но в какой-то момент что-то пошло не так.

"Это ужасно. Просто человек поехал к знакомому по работе на встречу. Он должен был на следующий день уже улетать, но просто исчез. Он жил у этого знакомого, к которому приехал. Там дом на берегу моря, он разговаривал по телефону с другом, и, как говорил друг, просто оборвалась связь. Там был шторм, а он стоял на берегу. Везде развешаны фотографии, водолазы искали", - рассказала Катя Лель.

Несмотря на расставание, артистка все равно переживает за бывшего мужа и буквально места себе не находит. Волнуется и их общая дочь Эмилия.

"Я не хочу даже об этом думать, что исход плохой", - призналась певица.

Напомним, Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году. Со стороны казалось, что у артистки идеальный брак. Тем удивительнее общественности было узнать два года назад о разводе. Впоследствии певица рассказывала, что приняла такое решение, потому что устала терпеть любовь к спиртному и измены супруга.