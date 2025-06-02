Слухи о беременности, конфликт с Прилепиным, личная жизнь: где сейчас Юлия Снигирь

2 июня Юлии Снигирь исполнилось 42 года. Звезда «Петрополиса» в свое время столкнулась с критикой из-за брака с Евгением Цыгановым — артистку посчитали разлучницей. Кроме того, много нелестных слов она услышала о себе после съемок в фильме «Мастер и Маргарита». News.ru рассказал, как сложилась личная жизнь артистки, что она думает об СВО и как подверглась травле.

Что известно о личной жизни актрисы

Артистка впервые сыграла свадьбу еще в начале 00-х годов с Алексеем Снигирем — вместе с ним девушка училась в педагогическом университете. Через некоторое время союз распался, а Юлия оставила себе фамилию мужа.

Следующий ее известный роман произошел во время работы над фильмом «Обитаемый остров». Тогда актриса познакомилась с оператором Максимом Осадчим — их отношения продлились несколько лет.

Создать прочную семью у Снигирь удалось лишь с актером Евгением Цыгановым. Актриса познакомилась с коллегой в 2014 году, на съемках телесериала «С чего начинается Родина». Однако Цыганов на тот момент еще был в отношениях с артисткой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей.

В 2015 году выяснилось, что Снигирь ждет ребенка от Цыганова. Леонова в тот момент тоже была беременна. 9 мая 2016 года Юлия родила от актера сына Федора, а в 2019 году Цыганов и Снигирь поженились.

Участники любовного треугольника долгие годы не комментировали произошедшее. Вместе с тем Снигирь все эти годы обвиняли в разрушении прошлых отношений Цыганова. Лишь в 2020 году Юлия заявила, что не имела отношения к расставанию своего супруга с бывшей возлюбленной.

В марте 2025 года Снигирь опубликовала в соцсетях снимок детской пинетки с розовым бантом. Пользователи Сети посчитали, что так звезда намекнула на новую беременность.

Критика из-за фильма «Мастер и Маргарита»

Снигирь исполнила роль Маргариты в фильме режиссера Михаила Локшина. Актрису сразу же начали сравнивать с Анной Ковальчук, которая воплотила этого же персонажа в сериале Владимира Бортко. В результате в Сети развернулась настоящая травля артистки.

«Да за все (будут ругать фильм — прим. ред.)! За то, что кот не такой, и Маргарита, скажут, не такая, как должна быть. Это нормально — невозможно воспроизвести то, что нарисовало воображение, невозможно угодить каждому читателю. Я читала роман три раза, и у меня тоже довольно колоритно все рисовалось в голове. Помню, что в какой-то момент я даже слышала запах масла, которое описывается в ершалаимских главах», — заявила Снигирь в одном из интервью.

Отметим, что Ковальчук поддержала Юлию и заявила, что ей очень понравилась ее игра в фильме.

Ссора с Прилепиным

Снигирь никак публично не высказывалась о спецоперации на Украине. Однако, однажды она вступила в конфликт с Захаром Прилепиным — писатель упрекнул супруга Юлии в том, что он с 2014 года ни разу не сказал о погибших людях, но регулярно играл гусаров и солдат на экране.

Тогда Прилепин заявил, что таким артистам надо «играть хоббитов и зайчиков на новогодних праздниках», Снигирь вступилась за Цыганова в комментариях к публикации.