Татьяна Буланова отказалась помогать сыновьям

Певица Татьяна Буланова стала новой гостьей свежего выпуска шоу "Звезды сошлись". Артистка призналась, что не помогала сыновьям Александру и Никите с уроками, потому что "тупенькая". Отметим, что у Татьяны Булановой сын Александр родился в 1993 году от продюсера Николая Тагрина. А младший наследник Никита появился на свет в 2007 году от футболиста Владислава Радимова.

В программе популярная исполнительница рассказала, что Александру и Никите с уроками помогала няня. С годами совершенно посторонняя женщина стала чуть ли не членом семьи.

"У нас няня была замечательная, сейчас она уже перешла в разряд помощника, я на нее молюсь. У нее техническое образование высшее, она с Никитой и математику, и физику делала. Благодаря Наталье нашей это получалось. Если бы не она, я не знаю, кто помогал бы", - рассказала Татьяна Буланова.

Напомним, что в 2023 году избранником певицы стал изнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет моложе певицы. Торжественное мероприятие состоялось в родном городе артистки - Санкт-Петербурге. В качестве свадебного подарка избранник преподнес Булановой ресторан.