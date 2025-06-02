Невеста Лепса попала в больницу

Невеста Григория Лепса призналась, что попала в больницу с переохлаждением. Аврора Киба пожаловалась на здоровье в соцсети.

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Аврора стала участницей шоу «Мастер игры», съемки которого проходили в Марокко. По словам Кибы, на съемочной площадке было холодно, из-за этого она заболела и почти неделю провела в больнице.

«Из Марокко я сразу поехала на неделю в больницу, так как очень сильно заболела от переохлаждения. Мы все думали, будет очень тепло — это Африка! А на деле было очень холодно. Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко», — призналась невеста Лепса.

Также Аврора рассказала, что разочаровалась в экстрасенсорных способностях коллег по проекту. По ее словам, на шоу медиумы не смогли помочь своей команде, что вызвало недоумение у Кибы.

«Я все-таки не увидела каких-то сверхспособностей, хотя очень пыталась из них выбить что-то про себя. Мне реально было непонятно, если вы экстрасенсы, почему же вы не пользовались способностями и не помогали светлым?» — резюмировала она.

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