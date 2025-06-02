Лазарева* задолжала налоговой порядка 43 миллионов рублей

Телеведущая Татьяна Лазарева* отказывается от оплаты судебных штрафов. Соответсвующая информация следует из базы данных судебных приставов и судебных документов.

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Так, сумма долга журналистки составляет порядка 43 тысяч рублей. Лазарева* не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении около года, передает РИА Новости.

Ранее телеведущая в шутку назвала РФ ужасной страной. Ее высказывания прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем** на YouTube-канале. Они говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в Россию в возрасте 17 лет.

22 мая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, сообщила в своем блоге, что ее машина полностью сгорела. Инцидент, по ее словам, случился более недели назад. Она рассказала, что направлялась в аэропорт вместе с младшей дочерью Антониной, когда автомобиль внезапно перестал реагировать на педаль газа.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр

экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.