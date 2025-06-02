Апелляция признала журналиста Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах

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Апелляция признала законным штраф журналиста и блогера Юрия Дудя*, назначенный ему за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Дудя* признали виновным в нарушении закона об иноагентах
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"Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в судебном акте.

В апреле Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя за неуказание им маркировки в публикациях в интернете. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей. В августе 2024 года Таганский суд оштрафовал блогера по той же статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Минюст России признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

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