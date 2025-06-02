Анна Asti лишилась зубов во время концерта

Певица Анна Asti поделилась воспоминанием о потере передних зубов во время выступления. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Натальная карта», доступном на платформе VK Видео.

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Артистка рассказала, что во время концерта у нее выпал из рук и отлетел в сторону микрофон. Ей оперативно передали другой [микрофон], она развернулась, начала петь и поняла, что фрагменты зубов оказались у нее во рту.

По словам Asti, происшествие случилось, когда она исполняла лишь вторую песню из запланированной программы.

«Знаешь, как страшно? Ты чувствуешь, что у тебя зубы во рту. Я случайно ударилась ими [зубами об микрофон], а потом начала петь и думала: "Господи, только бы не зашепелявить"», — добавила исполнительница.

Затем, вспомнила Asti, она отвернулась от зала, выплюнула изо рта фрагменты зубов и продолжила выступление.

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