Билан дал неоднозначный ответ на вопрос о детях

Дима Билан неохотно отвечает на вопросы о своей личной жизни. Заслуженному артисту России приписывали множество романов, но обычно эти слухи были беспочвенны.

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Журналисты шоу «Ты не поверишь!» задали Билану прямой вопрос: когда же он порадует поклонников новостями об изменениях в личной жизни? Но певец ушел от ответа.

«У меня был опыт, на самом деле, который пока меня тормозит. Это не на ход ноги тема, о которой можно говорить вот здесь вот, впопыхах. Естественно, я о детях всегда думаю, конечно. Для меня это очень важно. Это тонкая и трепетная тема», – признался Билан

Дима не стал развивать эту тему, но известно, что несколько лет назад в он рассказывал, что встречался с некой девушкой, и они ждали двойню. Но доносить малышей подруге певца не удалось, пишет издание vokrug.tv.

Певец Дима Билан продолжительное время находится в теплых дружеских отношениях с Мари Краймбрери, избранницей рэп-исполнителя Давида Манукяна.

Недавно пара поделилась счастливой новостью о рождении их первого ребенка. Мари родила девочку. Билан поздравил новоиспеченную маму и ее возлюбленного, а также преподнес подарок, который Мари, к слову, заказала сама.