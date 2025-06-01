СМИ: нашелся покупатель на особняк Пугачевой

Дом Аллы Пугачевой на Истре 1 июня исчез с сайта продажи недвижимости. В середине мая цену особняка сбросили со 152 миллионов рублей до 130 миллионов. Неофициально удалось узнать: дом пока не продан, но потенциальный покупатель найден — идут переговоры, пишет «Комсомольская Правда».

Недвижимость находится в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Особняк площадью 760,9 квадратных метров на участке 30 соток стоит на первой линии у Истринского водохранилища. Есть свой выход к воде, пирс, береговая линия 80 метров.

С 2014 года дом принадлежит старшему внуку Аллы Пугачевой, сыну Кристины Орбакайте — Никите Преснякову. Никита Пресняков с женой переехал из России в США, где 20 лет назад учился в киноакадемии. Теперь он планирует купить дом в Америке, где живет его мать с семьей.

В начале нулевых Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обеспокоилось банькой артистки, построенной в 36,5 метрах от Истринского водохранилища вместо положенных 55 метров. От Пугачевой потребовали снести постройку, но этого так и не случилось. Говорят, Примадонна переоформила ее как кладовку.