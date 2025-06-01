Валя Карнавал показала очередной подарок от тайного возлюбленного

Валя Карнавал не раскрывает личность своего тайного возлюбленного. Певица лишь подогревает интерес публики, время от времени демонстрируя подарки от него на своей страничке в социальной сети. Недавно она показала корзину цветов и послание на армянском языке, пишет издание passion.ru

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Судя по соцсетям Вали, избранник балует ее цветами и вниманием. Фолловеры предполагают, что он - бизнесмен Эвояном Аргишти. Молодых людей видят в одних и тех же местах, хотя совместные фотографии они до сих пор не выкладывали.

На следующей неделе начнутся съемки программы «Достояние республики», которая не выходила в эфир 10 лет. Формат шоу останется прежним, но прежних ведущих зрители не увидят. Дмитрия Шепелева и Юрия Николаева заменят Валдис Пельш и Валя Карнавал.