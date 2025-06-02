Седокова потерпела неудачу на телевидении

Анна Седокова стала участницей вокального шоу «Перепой звезду» на Первом канале, в котором выходцы из народа соревнуются со звёздами сцены. Выступления участников оценивает жюри в составе Ларисы Гузеевой, Надежды Михалковой, Дениса Казанцева, Егора Кончаловского и Петра Дранги. По поводу совместного исполнения песни «Ты не такой» Паулины Жуковой и Анны Седоковой мнения судей разошлись.

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Пётр Дранга, Егор Кончаловский и Надежда Михалкова проголосовали за участницу из народа, посчитав, что ей и правда удалось перепеть звезду. А вот Лариса Гузеева в этой битве поддержала Анну Седокову, похвалила и отдала ей свой весомый голос. Певица была растрогана поступком Гузеевой и даже призналась актрисе в любви. Также на стороне Анны выступил Денис Казанцев.

Однако три голоса в пользу Паулины Жуковой не позволили экс-солистке «ВИА Гры» одержать победу в состязании: народная участница звезду перепела.

Стоит отметить, что Анна Седокова появилась на сцене шоу в достаточно сдержанном наряде: в платье хоть и яркого красного цвета, но без привычного глубокого декольте.