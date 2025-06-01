Юморист Морозов рассказал, как потратился ради «18-летних»

Александр Морозов рассказал, что приводил свою внешность в порядок ради того, чтобы нравиться молодым девушкам.

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Юморист в шоу «Ты не поверишь!» объяснил, что делал блефаропластику и зубы. По словам Морозова, замена зубов обошлась ему примерно в два с лишним миллиона рублей, информирует gazeta.ru.

«У меня по знакомству делали. Чтобы 18-летним нравиться», — поделился артист.

В 2019 году Морозову сделали операцию по шунтированию желудка. В итоге после хирургического вмешательства артист похудел на 80 килограммов.

Александр уверен, что еще встретит свою настоящую любовь, из-за чего ему нужно продолжать работу над своим внешним видом.