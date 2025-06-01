Пенкин признался, что обрабатывает зал парфюмом перед концертом

Сергей Пенкин рассказал в шоу «Секрет на миллион», что тратит 70 тысяч рублей на ароматизацию зала перед концертом.

Певец отметил, что сумма примерная. У него в райдере специально прописан запах дорогих духов, информирует gazeta.ru

«Один флакон может стоить 30 000, другой — 40 тысяч. Вот и получается как 70 тысяч», — сказал Пенкин.

Композитор Ирина Грибулина сообщила, что актер носит с собой целый кофр с духами. Пенкин пользуется разными флаконами в течение дня.

«Утром попрыскает одним, в обед — другим, вечером — третьим. И он себя обливает с ног до головы», — уточнила Грибулина.

А Ярослав Сумишевский посчитал идею ароматизацию зала очень удачной.

«В дорогих бутиках точно так же делают, там так же хорошо пахнет!» — сказал он.

Не только обычные россияне, но и звезды отечественного шоу-бизнеса становятся жертвами мошенников. Попался на удочку преступников и Сергей Пенкин. Он едва не потерял десятки миллионов, но был спасен собственным водителем.