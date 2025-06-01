Наталья Штурм показала дом в Подмосковье

Наталья Штурм поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда купила загородный дом. Особняк певица приобрела, не прибегая к займам и ипотеке, пишет СтарХит.

«Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно. Искала дом для всей семьи, чтобы дружно жили все вместе с дочкой и двумя внуками. Дом с ремонтом и меблированный, строительством с нуля больше не связываюсь — хочу все и сразу!» — сказала Штурм.

В особняке три этажа, пять спален, кабинет, две гардеробных, три санузла, сауна, тренажерный зал. На участке есть гостевой дом и детская площадка

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Московская квартира артистки остается, звезда не собирается ее продавать, поскольку всегда может вернуться в Москву, «если будет передозировка счастьем».

Наталья Штурм является матерью двоих детей. Дочь Елену певица родила в браке с Сергеем Деевым, а сына Арсения — от Игоря Павлова. Отношения с наследником у артистки не сложились — молодой человек не общается с матерью. А вот с Еленой у Натальи все прекрасно, что понятно по соцсетям исполнительницы.