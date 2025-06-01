Майли Сайрус впервые высказалась о новом романе отца

Три года назад Билли Рэй и Тиш Сайрус расстались спустя 28 лет совместной жизни. Бракоразводный процесс завершился в 2023 году. И в том же году мать Майли Сайрус вновь обрела семейное счастье, выйдя замуж.

Удалось наладить личную жизнь и отцу звезды. Избранницей музыканта стала Элизабет Херли. В прошлом месяце пара официально подтвердила свои отношения.

Майли, изначально вставшая на сторону матери, решила воспользоваться случаем и рассказать, как относится к новому роману Билли Рэя. Артистка призналась, что лишь недавно смогла научиться ценить обоих родителей.

«Становясь старше, я стала уважать своих родителей как личностей, а не просто как родителей, потому что, знаете ли, моя мама всю жизнь любила моего отца. Я воспринимала часть боли моей мамы как свою собственную, потому что ей было больнее, чем мне», — раскрыла Сайрус причину конфликта с отцом.

Однако исполнительница все же смогла справиться с негативными эмоциями, глядя на то, как счастлива Тиш в новом браке. Новые отношения отца Майли восприняла адекватно, порадовавшись, что тот тоже смог двигаться дальше после разрыва.