Айза госпитализирована на Бали

Айза-Лилуна Ай попала в больницу на Бали. Об этом она сообщила на своей страничке в социальной сети. Ранее она писала об отравлении - у нее нашли кишечную инфекцию. Она рассказывала, что ее тошнило в массажном салоне. Теперь же она опубликовала фотографию на больничной койке, пишет gazeta.ru

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«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — заявила блогер.

Сейчас Айза живет вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

Айзу сейчас знают как блогера. Раньше она была просто женой известного и очень популярного рэпера Гуфа. Айза дважды выходила замуж и каждый раз брала фамилию нового супруга. Она успела побывать Долматовой и Анохиной, а позже решила вернуть фамилию первого мужа.