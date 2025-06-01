«Баба побухала хорошо так»: раскрыта жизнь Пугачевой с Галкиным*

Психолог Вероника Степанова высказалась об Алле Пугачевой. По ее мнению, в характере Примадонны сила, резкость и внутренняя «мужская энергия».

«Почему ее любят такие мужчины, как Максим Галкин и Филипп Киркоров? Не только потому, что она вот такая дива, в ней присутствует та самая мужицкая часть. Есть такая баба, есть такая жесткость, какая-то папироска, постоянные выпивки», — отметила психолог.

Степанова отметила, что с появлением в семье близнецов Алла Борисовна изменилась. Но ранее ей было сложно себя контролировать, пишет СтарХит.

«Не могу назвать ее алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. Сейчас она немножечко взяла себя все-таки в руки, но до этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла», — резко заявила Вероника.

Не оставила психолог без внимания и тему пластических операций, по ее мнению, Пугачева ими злоупотребила.

«Короче, Пугачевой 73 года. Пишите, как вы считаете — она выглядит на свой возраст, младше или старше?» — обратилась она к подписчикам.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Она не стала отвечать на вопрос, планирует ли возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой». 29 мая в Министерстве юстиции РФ объявили, что не нашли оснований для включения знаменитости в реестр иноагентов.

*Признан иноагентом в РФ.