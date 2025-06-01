Анфиса Чехова рассказала о жизни с новым избранником

Совсем недавно Анфиса Чехова рассекретила имя нового избранника, им оказался актер и продюсер Александр Златопольский. Пара вместе уже девять месяцев и успела уже выйти в свет.

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Звезда в восторге от любимого и считает его примером настоящего джентльмена.

«Шпагу достает регулярно. Или вы о чем? Он такой благородный! Он воспитан на фильме „Три мушкетера“, любит слушать Боярского», — рассказала Анфиса о возлюбленном в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Златопольский младше 47-летней телеведущей на четыре года. И такая разница в возрасте стала для Чеховой сюрпризом — она всегда считала, что ее мужчина будет старше, чем она сама. Однако звезде кажется, что Александр куда взрослее, чем есть на самом деле.

«Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный», — разоткровенничалась знаменитость.

Финансовый аспект в отношениях тоже устраивает Анфису. Продюсер обожает баловать возлюбленную — оплачивает ей проживание в дорогих отелях на фешенебельных курортах и преподносит подарки.