Актриса Синицына поддержала Арбенину в критике Гай Германики

Диана Арбенина получила премию Гильдии кастинг-директоров за роль следовательницы в сериале «Обоюдное согласие». Во время вручения награды певица со сцены раскритиковала методы работы на площадке режиссера проекта Валерии Гай Германики. Об этом пишет издание woman.

По словам Арбениной, сама Германика на съемках редко появлялась: всю работу за нее делали вторые режиссеры, которые постоянно. Также она постоянно переписывала сценарий и меняла характеры персонажей.

Между Арбениной и Германикой также возник спор: певица отказалась сниматься обнаженной, о чем тоже сообщила прямо на премии.

Валерия Гай Германика на церемонии не присутствовала, но отреагировала на выступление Дианы сразу. Она отметила, что Арбенина во время съемок несколько раз категорически отказывалась выполнять ее требования, как режиссера.

Также она попросила Арбенину официально опровергнуть слова о том, что она редко присутствовала на площадке, пригрозив певице судом за оскорбление чести и достоинства. Как стало известно позже, режиссер уже обратилась к адвокатам.

Неожиданно Диану поддержала актриса Софья Синицына. Она разместила на своей страничке выступление Арбениной на премии и написала:

«Мои самые ужасные пробы в жизни были у Ольги Зуевой и Гай Германики, они делят первенство».

Гай Германика в официальном телеграм-канале принесла извинения солистке группы «Ночные снайперы№: