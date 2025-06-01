Семенович рассказала, что изменила взгляды на жизнь

Анна Семенович улетела отдохнуть в Турцию. Звезда хотела накупаться вдоволь и загореть. Но судьба распорядилась иначе – в обычно солнечной стране сейчас прохладная, дождливая погода.

© РИА Новости

Однако певица не унывает. Она сообщила подписчикам, что отсыпается, гуляет и активно посещает магазины. Но когда-то плохая погода в отпуске могла выбить ее из колеи, пишут 7days.

Анна рассказала о подобной такой ситуации, случившейся с ней на отдыхе много лет назад. Тогда она с бойфрендом отправилась в Доминикану на полторы недели.

«И все 12 дней шел просто проливной дождь стеной, невозможно было выйти из номера. Мы бегали под зонтами в каких-то куртках, а летели, думали, жара будет 40 градусов. Я тогда рыдала каждый день, мы ругались, потому что я обвиняла его», - рассказала Анна.

Но с той поры, считает певица, он стала мудрее и старается в первую очередь видеть хорошее.

«И вот то, что даже сегодня дождь и холодно, в этом тоже есть своя прелесть: можно выспаться, можно помедитировать, можно побыть с самим собой в тишине. И, кстати, под дождь очень хорошо отдыхают нервы. Так что я такая умиротворенная!» - сообщила она.

Недавно Анна Семенович рассказала, почему они с женихом Денисом Шреером спят в разных комнатах. Певица призналась, что таким образом она предохраняется храпа, которым грешит ее возлюбленный. При этом обоих полностью устраивает установленное правило. Благо жилплощадь, загородный дом, который арендует певица, позволяет не ютиться в одной спальне: их там несколько.