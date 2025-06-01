Пенкин рассказал, как мошенники заставили его отдать большую сумму денег

Сергей Пенкин отдал аферистам полтора миллиона рублей и чудом не был обобран до нитки. Заслуженный артист России в интервью Лере Кудрявцевой рассказал, что некоторое время назад ему пришло сообщение якобы от коллеги, сообщившего, что через полчаса будет звонить представитель правоохранительных органов. Пенкин поверил «коллеге» взял трубку и попался на удочку аферистов, сообщает 5 Канал.

Псевдо-полицейские сообщили, что некто взломал счета Пенкина и теперь пытается перевести деньги террористическим организациям. Испугавшись уголовного дела, Сергей Михайлович согласился следовать инструкциям. От него требовалось найти от десяти до 15 миллионов рублей, чтобы потом провернуть схему по «заморозке» средств. Но сначала нужно было передать наличные курьеру. Такой суммы у артиста не было. Собрать удалось только полтора миллиона.

«Но что интересно, когда человек с этим не столкнулся, он не поверит в это, скажет: „Какая чушь, ты что как маленький ребенок“. Я одевался во все черное, шел один, ничего не соображал вообще. Вот зомби просто. А они мне не говорили даже, чтобы трубку я положил. Я с ними постоянно был на телефоне — с 9 утра до 12 ночи», — рассказал Пенкин.

Пакет с деньгами Пенкин все же курьеру отдал. Сел в машину, и тут его водитель, понявший, что с певцом что-то не то, забрал его телефон, выяснил, что случилось и связался с друзьями и родными Пенкина.

Мошенники вскоре снова позвонили, но но Пенкин он уже был в окружении близких. Заявление в полицию певец подавать не стал, поскольку ему было крайне неловко от всей этой истории.

Мошенничества в интернете, в том числе в мессенджерах, приобрели за последние годы просто глобальный размах. Но 1 июня 2025 года вступает в силу закон, который запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. Ограничения также коснутся некредитных финансовых организаций, крупных агрегаторов и сайтов с аудиторией от 500 тысяч пользователей в день.