Рэпер Macan подрался с фанатом после концерта в Москве

Рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) устроил драку с поклонником в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел после концерта рэпера Tyga, где Macan выступал на разогреве. По данным издания, конфликт начал Косолапов. Артисту показалось, что незнакомец тайно снимает его ссору с прохожим. Отмечается, что артист ударил мужчину кулаком. Завязалась драка.

В марте у Macan обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД.

По данным издания, штрафы числятся на новом автомобиле Косолапова марки Bentley Bentayga S 2022, который рэпер приобрел в ноябре 2024 года. У артиста накопилось штрафов на общую сумму в 321 тысячу рублей. Как отмечает PostNews, большая часть нарушений связана с превышением скорости. Также певец несколько раз не соблюдал требование знаков или разметки, проезжал по выделенным полосам и не оплачивал парковку.

PostNews утверждает, что у Macan накопилось 958 штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,16 миллионов рублей с периода февраль 2023 года по март 2025 года.