Стало известно, на что живет бывшая жена Аршавина

Алиса Аршавина, которая много лет боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием и перенесла более десяти пластических операций, призналась, что до сих пор живет на те средства, которые ей удалось когда-то скопить, пишет СтарХит.

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«У меня тогда так получилось, что мне пришлось вообще всего лишиться. Я и машину продала. У меня прежний уровень жизни потерялся. Я не летаю по Монако, я не летаю на Мальдивы. Я сейчас без этого хорошо живу. Я в жизни налеталась, бриллиантами напиталась, соболями…», – рассказала Алиса в беседе с Валерией Германикой.

Аршавина не работает, плюс лечение потребовало огромных затрат. Тем не менее, по словам Алисы, былых накоплений ей хватило, чтобы платить за все.

Ранее СМИ писали, что после развода с Андреем Аршавиным Алиса получает алименты на их общую дочь Есению в размере свыше 300 тысяч рублей ежемесячно. Также Алиса получала алименты от другого экс-супруга, бизнесмена Алексея Казьминова, на сына Алексея и дочь Алису.

Алиса не отрицает, что без помощи экс-супругов она не смогла бы выкарабкаться.

«Потому что без денег ты все равно ничего не можешь. Я бы не смогла себе сделать 14 операций, я бы ничего не смогла. Не стоит говорить, что я без денег проживу, без этих мужей богатых. Легко это говорить, когда ты уже весь сформированная личность, встал на ноги, сделал внешность и еще бы не плохо, было, чтобы были деньги», резюмировала она.

Напомним, Алиса и Андрей Аршавин поженились в сентябре 2016 года, в октябре 2017 года стало известно об их разводе.