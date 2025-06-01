Кушанашвили прокомментировал состояние Киркорова

Телеведущий Отар Кушанашвили, несмотря на давнюю обиду на певца Филиппа Киркорова, выразил обеспокоенность его состоянием. По словам журналиста, артист в какой-то момент изменился: из доброго и простого человека, каким его знали раньше, он превратился в «небожителя». Тем не менее Кушанашвили пожелал артисту здоровья, назвав это самым важным.

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Сейчас Киркоров проходит лечение в одной из московских клиник. Во время выступления в Санкт-Петербурге он получил ожог, который позже осложнился на фоне диабета. Состояние потребовало врачебного вмешательства.

Кушанашвили, не скрывая критики, считает, что певец сам довел себя до такого состояния. Тем не мене, он признал, что переживает за здоровье Киркорова.

— Вот когда зазвучали слова «некроз», «малокровие», «диабет», тогда я заволновался, потому что так получилось и тому виной его всегдашние выкрутасы, его позерство, фиглярство, гаерство. Я не верил ни единому слову касательно персоны Киркорова. Он сам превратил свою жизнь в посмешище. Но когда я увидел фото и когда зазвучали те страшные слова, которые я уже привел, я забеспокоился, — сказал Кушанашвили в своей программе «Каково?!».

Композитор Игорь Крутой высказался о певце Филиппе Киркорове, чьи эпатажные выходки могут приводить к неприятным последствиям. Он заявил, что артист должен быть готов к тому, что его могут ударить по лицу, учитывая его склонность к скандалам и эпатажу.