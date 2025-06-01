Экс-солистка группы «Демо» отказалась возвращаться в США после Москвы

Саша Зверева отказалась возвращаться в США после поездки в Москву.

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Экс-солистка группы «Демо» раскрыла в личном блоге, что не хочет уезжать из столицы в Лос-Анджелес: она вспомнила о жизни в России, а после сравнила ее с американской.

Певица не скрывает, что приезжает в Москву, чтобы проведать родителей и родственников. На этот раз поездка стала подарком для ее старшей дочери Василисы, которая с отличием окончила бакалавриат в Париже.

Зверева призналась, что не хочет возвращаться в США, где все стоит больших денег. Кроме того, Саша обратила внимание на сферу передвижения: в Москве транспорт горазда дешевле, так как поездка в метро стоит меньше доллара.

Также артистка подчеркнула, что в столице безопасней находиться на улице, нежели в Америке.

«Я со свадьбы племянницы 1 час 45 минут проехала за сумму менее 20 долларов. В Лос-Анджелесе за столько же я съезжу только в магазин, который в 10 минутах от дома. После восьми вечера Лос-Анджелес просто "вымирает", потому что страшно, на пеших улицах бомжи. В Москве дольше светло, и Moscow never sleeps», — раскрыла певица.

Напомним, что экс-солистка группы «Демо» уехала в США после развода с диджеем Дмитрием Алмазовым, когда она была беременна третьим ребенком.

Ранее мы писали о том, что отец певицы Саши Зверевой скрывал, что его дочь солиcтка группы «Демо».

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