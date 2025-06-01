Стало известно, на что живет бывшая жена Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса призналась, что все еще живет на былые накопления. Об этом она рассказала в интервью режиссеру Валерии Гай Германике.

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Алиса Аршавина призналась, что тяжелое аутоиммунное заболевание заставило ее пересмотреть жизненные приоритеты. Несмотря на то, что она продолжает носить дорогие украшения и одежду известных брендов, по ее словам, эти вещи уже не имеют для нее прежней значимости.

Она отметила, что лечение потребовало значительных финансовых затрат, но накопленных средств оказалось достаточно для оплаты операций. При этом она подчеркнула, что речь не идет о сумме, которой хватило бы на несколько жизней. Аршавина добавила, что ей помогают дети и другие люди.

— У меня тогда так получилось, что мне пришлось вообще всего лишиться. Я и машину продала. У меня прежний уровень жизни потерялся. Я не летаю по Монако, я не летаю на Мальдивам. Я сейчас без этого хорошо живу. Во-первых, я стала более самодостаточная. Нет такой вот потребности общаться, тусоваться там постоянно, — рассказала Алиса Аршавина в разговоре с Гай Германикой.

Экс-жена Андрея Аршавина перенесла тяжелое заболевание, которое сильно изменило ее внешность. Однако она смогла преодолеть недуг и вернуть прежний облик. Подробнее о ее болезни и восстановлении — в материале «Вечерней Москвы».