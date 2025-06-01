Барановская заговорила о четвертом ребенке

Юлия Барановская призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Причем телеведущая подошла к этой проблеме основательно. Так, она посетила доктора, и он сообщил, что нет никаких противопоказаний для появления на свет еще одного наследника, пишет «Комсомольская Правда».

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Об этом Юлия рассказала на своей странице в социальной сети. Подписчики спросили у нее, хотела бы она еще одного ребенка.

«Очень. И вот только утром была у врача, сказал рожайте», - сообщила телеведущая.

Барановская уже довольно давно развелась с футболистом Андреем Аршавиным, в браке с которым родила троих детей. Вместе ними телеведущая живет в загородном доме.

О своей личной жизни Юлия рассказывает очень мало. Так, пока не известно, есть ли у нее рядом человек, с которым они планируют семью и ребенка.

Пока в ходе общения с подписчиками в соцсетях на вопрос о наличии мужчины в ее жизни звезда ответила, что есть и даже не один.