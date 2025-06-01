Shaman неожиданно заговорил о свадьбе с Мизулиной

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что свадьба с главой Лиги безопасного интернета и его возлюбленной Екатериной Мизулиной будет летом. И пошутил, что еще не определено – какого именно года.

«Всему свое время. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю, какого года, но будет летом, — сказал Ярослав в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Shaman уточнил, что предложение встречаться он сделал 9 марта. По его мнению, для девушки «предложение встречаться» — это важный этап в отношениях. Тем более, что и он, и Екатерина – публичные люди, пишут news.ru.

«Так как мы медийная пара, у нас не получится иголку в стоге сена утаить. Поэтому я придумал вот такой сюжет развития событий, чтобы не было никаких сплетен и слухов…», — отметил певец.

Известный композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что что певец Ярослав Дронов (Shaman), уже заявивший о своем участи в песенном конкурсе «Интервидение», имеет все шансы стать его финалистом, но конкретно говорить об этом пока рано.