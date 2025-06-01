Shaman неожиданно заговорил о свадьбе с Мизулиной

В марте этого года певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перестали скрывать свои отношения. С тех пор пару часто видят вместе на публике — знаменитостей, например, заметили на пасхальном богослужении и праздновании Дня Победы. У возлюбленных, как выяснилось, самые серьезные планы на будущее. Ярослав официально предложил встречаться Екатерине девятого марта.

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«На самом деле это не сказать, что популярная история — предложение встречаться никто не делает. <…> Так как мы медийная пара, у нас не получится скрыть и иголку в стоге сена утаить, я придумал вот такой сюжет развития событий, чтобы не было никаких сплетен и слухов», — вспомнил артист в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Пара, к слову, уже съехалась. Дронов старается помогать Мизулиной с бытовыми делами, несмотря на занятость, а она радует его домашними блюдами, не признавая еду из доставки. Звезды признались, что готовы даже перейти к следующему этапу и отправиться в загс. Точную дату свадебной церемонии Shaman называть не стал, но подтвердил, что готов узаконить отношения с избранницей.