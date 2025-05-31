Вокалиста группы Slaughter to Prevail задержали в Подмосковье

В Московской области сотрудники полиции задержали вокалиста дэткор-группы «Slaughter to Prevail» Александра Шиколая во время съемок клипа. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил Shot.

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— Около 12 утра Alex Terrible (сценический псевдоним) вместе со своей группой Slaughter to Prevail снимали клип в подмосковной Лобне. На место приехали сотрудники полиции и задержали тех, кто был на площадке, включая вокалиста Александра Шиколая и барабанщика Евгения Новикова, — говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали поклонников коллектива, снимавшихся в массовке. На данный момент нет точной информации о том, по какой статье Александру Шиколаю предъявили обвинение, передает Telegram-канал.

16 мая британские правоохранители задержали американского певца Криса Брауна — его подозревают в нападении на музыкального продюсера в лондонском ночном клубе в 2023 году. Журналисты уточнили, что артиста задержали в одном из отелей Манчестера, куда он прибыл на своем частном самолете.